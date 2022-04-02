З перших днів після повномасштабного вторгнення в Україну Добринін пішов у терроборону.

Український блогер Микита Добринін, який пішов обороняти свою країну від російських окупантів, розповів, в якому стані зараз його будинок.

В інтерв'ю "Слава+" Добринін зізнався, що його дружина Даша Квіткова з дитиною виїхала з дому під Києвом після того, як прямо над їхніми маєтками почали літати винищувачі. Побоювання були досить сильні, адже в ході обстрілів 24 лютого недалеко впав снаряд і пошкодив один з сусідських будинків.

Тому Даша і Микита регулярно перевіряють стан особняка по камерах, і зараз відомо, що будинок зіркового подружжя цілий.

"Ми кожен день включаємо камери, дивимося на наш будинок в Києві. Він цілий, і дай Бог, все буде добре. Ми періодично списуємося з сусідами, що живуть трохи далі", - розповів Микита в інтерв'ю.

Відзначимо, що в цей будинок Микита Добринін і Даша Квіткова переїхали тільки влітку 2021 року - практично перед самим народженням первістка. Зараз Даша з дитиною покинула житло, проте залишається в межах України. Не виїжджати з рідної країни - це принципова позиція сім'ї.

"Навіть коли зараз ми відчуваємо небезпеку, все одно шукаємо більш безпечне місце в Україні. Зараз, на щастя, це захід", - резюмував екс-холостяк.

Нагадаємо, нещодавно Добринін оприлюднив у своєму Instagram щемливе відео з кадрами війни в Україні, а також зі знаменитостями, які підтримали нашу країну в такий непростий час.

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