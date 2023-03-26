У своєму блозі вона поділилася знімком розкішного букета нареченої.

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представила нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт" у січні цього року, повідомила про зміни в особистому житті. Тільки недавно вона розповіла, що її бойфренд освідчився їй, як вже повідомила про те, що тепер вона дружина.

Як виявилося, для одруження Вікторія зі своїм коханим обрала "красиву" дату - 23.03.2023.

На знімку, опублікованому в Instagram, видно руку Апанасенко з букетом, а також руку її чоловіка з обручкою на безіменному пальці.

Відео дня

Модель поки не показала, в якій сукні йшла під вінець, але напередодні вже встигла похвалитися своєю зачіскою - для такого важливого дня вона обрала зібране волосся і злегка підкручений чубчик.

Реакція соцмереж

"Вітаю, Вікторіє! Будьте щасливі!"

"Безмежної любові вам, молоді!"

"Віко, я дуже щаслива за тебе! Кохай і будь кохана!"

"Шикарний букет! Вікторіє, бажаю вам щасливого сімейного життя!"

Зазначимо, хто саме став чоловіком Вікторії Апанасенко - невідомо. У недавньому інтерв'ю модель розповіла, що ретельно приховує свого обранця. Дівчина запевняє, що коханий - людина непублічна, і ніяк не пов'язаний з її діяльністю.

Хто така Вікторія Апанасенко

Апанасенко-28-річна модель родом з Чернігова. У 2022 році вона представила нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", де отримала особливу нагороду - "Дух карнавалу".

За освітою Вікторія - соціальний працівник, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Слід зазначити, що досвід участі в конкурсах краси у неї дуже великий. У 2014 році вона стала "Міс Чернігів", а в 2016 році здобула перемогу в конкурсі "Принцеса України". У 2021 році Апанасенко стала першою віце-міс на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".

Крім модельної діяльності дівчина ще проявляла себе як актриса. Наприклад, в 2016 році вона знялася в документальному фільмі "Закон Магнітського - за лаштунками" про смерть бухгалтера Сергія Магнітського. У 2019 році Апанасенко знялася в комедійному серіалі "Королі палат".

Нагадаємо, модель Апанасенко відповіла, чому Росію пустили на "Міс Всесвіт".

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