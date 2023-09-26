Софія Шамія мріє стати рупором незалежної України.

Організатори конкурсу "Міс Україна 2023" оголосили переможницю. Нею стала 18-річна Софія Шамія.

"Титул "Міс Україна 2023" отримує 18-річна Софія Шамія з Київської області, уособлюючи справжню красу і гідність. Вітаємо з перемогою", - йдеться на сторінці конкурсу в Facebook.

Саме Шамія відправиться на фінал головного міжнародного конкурсу "Міс світу", який відбудеться вже 16 грудня в Індії.

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"Я усвідомлюю відповідальність, яка йде з цим титулом. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб бути рупором незалежної України і принести все можливе, щоб полегшити страждання людей і прискорити нашу перемогу", - сказала Шамія.

Відомо, що Софія навчається на економічному факультеті Києво-Могилянської академії. Вільно володіє англійською мовою. Сім років займалася танцями. З дитинства обожнює малювати, створює картини в стилі поп-сюрреалізм і організувала благодійний аукціон своїх робіт, а всі вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ.

В Instagram дівчини є фотографії з батьком, який на початку повномасштабного російського вторгнення пішов на фронт добровольцем. Шамія засуджує геноцид українців і закликає зупинити війну.

Скандал навколо "Міс Україна 2023"

Після того як було оголошено учасниць конкурсу, шоумен Андрій Лузан звернув увагу на те, що деякі з них люблять "руський мір". Він поділився неприємною інформацією про дівчат, в результаті чого оргкомітет конкурсу вирішив провести перевірку.

В ході перевірки з'ясувалося, що Лузан мав рацію щодо учасниць і їхнього ставлення до України і війни в цілому. Тож їх поперли з ганьбою.

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