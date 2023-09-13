Користувачі вимагають, аби організатори назвали прізвища моделей, яких виключили зі списку учасниць.

На тлі гучного скандалу навколо конкурсу "Міс Україна" його організатори зробили нову заяву. Вони повідомили, що провели перевірку та виключили трьох учасниць. Раніше ж організатори обіцяли це зробити, якщо знайдуть докази та встановлять причетність моделей до РФ.

"За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення лише ретельно перевіривши надані факти. Також повідомляємо про закриття національного голосування, адже протягом тижневого голосування українців відзначені чіткі лідери, які тримали свої позиції", - йдеться у новому дописі на сторінці "Міс Україна" в Instagram.

Кого саме виключили з конкурсу - організатори не повідомили. Проте додали, що вже скоро українці зможуть дізнатися імена переможниць.

Відео дня

"Наступними днями будуть оприлюднені результати. А саме імена головних переможниць Міс Україна 2023, Міс Земля 2023 та Міс Інтернешнл 2023. Щиро дякуємо за вашу активність та підтримку", - пояснили організатори.

Втім, така заява мережу не задовільнила. Коментатори пишуть, що організатори мали б сказати, хто з моделей вирішив залишити конкурс через скандал, а кого вони виключили за рішенням перевірки. Також юзери зазначили:

"А виключили тих трьох, які самі пішли?"

"Кого ви там виключили? Тих, хто сам зняв свою кандидатуру? Тобто конкурс "Міс Україна" зараз заявляє на усю країну, що ті три дівчини які зняли свої кандидатури самостійно, виявились тим самим ескортом? А ті, хто відпочиває на яхтах Орлова та живуть у Дубай і тд, то все ок? Ви там що, на якихось галюциногенних сидите? Чи ви думаєте, що люди ідіоти і це все схавають?"

"А дівчину організатора конкурсу не прибрали, бо що? А те, що організатор - росіянин, це теж норм? Ганьба. Хто б не переміг - я проти того, щоб на міжнародному конкурсі вона представляла Україну, бо конкурс за російські бабки і переможе вона за російські бабки".

Нагадаємо, на тлі скандалу навколо конкурсу "Міс Україна" та того, що у деяких учасниць знайшли зв'язки з росіянами, модель зі Львова Вікторія Макарова публічно заявила, що відмовляється від участі. Вона пояснила, що принципи для неї важливіші.

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