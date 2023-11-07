Артистка грубо висловилася в бік українців.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Ольга Романовська, яка вийшла заміж за російського бізнесмена, потрапила під хвилю хейту, адже "пройшлася катком" по українцях. Справа в тому, що раніше співачка відкрито виступала проти війни в Україні, але зараз її поведінка різко помінялася та всю свою агресію знаменитість спрямовує у бік українського народу.

На цьому акцентував увагу блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі.

"Я не язик у ж*пу засунула. Я просто не належу до того стада, яке вважає, що треба хаяти всіх, і це врятує країну. Мене арештовували за країну, і суд у мене був. І живу я в Еміратах. А навіть якщо і в Росії, то й це моя справа. Моїх рідних і багатьох людей, кому тупо немає, за що жити, лікувати та годувати своїх дітей в Україні, забезпечує саме мій російський чоловік. Тож саме час вам засунути язик у ж*пу й передати це побажання вашим таким же недалеким опонентам", - гнівно висловилася артистка.

Ольга вважає, що не варто пхати носа до її справ та цікавитися, де вона живе – в Росії чи в Еміратах. Також артистка наголосила на тому, що її забезпечує російський чоловік-бізнесмен.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Романовська перебувала в Москві.

Що відомо про Ольгу Романовську

На початку 2006 року в гурті "ВІА Гра" з'явилася вакансія. Надія Мейхер відмовилася від подальшої участі в проекті, тому її місце за результатами кастингу зайняла Ольга Корягіна.

На той момент дівчина була студенткою третього курсу Миколаївського філіалу Київського національного державного університету культури і мистецтва на факультеті декоративно-прикладного мистецтва за спеціальністю обробка тканини.

Коли артистка була у складі гурту "ВІА ГРА", вона зустріла свого майбутнього чоловіка-бізнесмена Андрія Романовського, який родом з Одеси.

Довгий час вона проживала в Росії та стала першою, хто публічно виступив проти війни в Україні. За це її заарештували та судили, однак Романовську вдалося звільнити.

Після усіх перипетій артистка виїхала з Росії до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Раніше УНІАН писав про зірок-зрадників, які отримали паспорт РФ.

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