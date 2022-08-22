Український телеведучий Володимир Остапчук, який зараз одружений на нотаріусі Христині Горняк, неодноразово скаржився шанувальникам на свою першу дружину Олену Войченко.
Вона нібито забороняє батькові спілкуватися з дітьми. Так, за словами Володимира, після їх відїзду з України у зв'язку з повномасштабною агресією Росії, Олена заблокувала екс-чоловіка у всіх соціальних мережах і навіть не давала поговорити зі спадкоємцями.
Судячи з усього, ситуація почала поступово налагоджуватися. У своєму Instagram-блозі Вова показав, що зараз проводить час з Емілією і Еваном на пляжі. У геолокації вказано озеро Онтаріо - це водойма на кордоні США і Канади.
"Тут як море. Тільки водичка не солона", - написав Остапчук.
Також він опублікував фотографію, зроблену на одній з місцевих вулиць. Володимир відзначив район Бічес (The Beaches) в Торонто.
До колишньої дружини і дітей Остапчук відправився один, оскільки його дружина Христина Горняк постить stories зі Словаччини.
Нагадаємо, раніше Остапчук потрапив у скандал. Шоумен розкрив шокуючі факти про екс-дружину у відповідь на наклеп.
Також УНІАН писав, що Остапчук показав, як виглядав будинок культури в Ірпені до приходу окупантів і як виглядає зараз.