Артист зазначив, що сумує за сценою, проте нині у нього зовсім інше життя.

Співак Віталій Козловський, який після отримання повістки пройшов навчання та склав присягу, розповів про свої враження від служби. Артист чесно зізнався, що він мріяв зовсім не про це.

На своїй сторінці в Instagram Козловський розмістив нове фото. На ньому артист позує із сигаретою в руках. Помітно, що співак спітнів та забруднився, втім усе одно посміхався на камеру.

"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по-іншому не можу. Хоча, дуже сумую за своїми та за сценою", - написав Козловський.

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У коментарях фани підтримали співака та подякували за те, що він пішов захищати Україну та ділиться своїми емоціями від нового життя. Козловському та усім військовим бажають сил, здоров'я та перемоги. Також коментатори пишуть:

"Ви дійсно справжній чоловік, який не прикрився своїми виступами, співом, зв’язками, а пішов разом зі всіма чоловіками захищати нашу країну! Бережіть себе!"

"А ми сумуємо за вашими виступами! Дуже пишаємося вами! Дякуємо за захист! Бережіть себе!"

"Війна показала хто є хто у цьому житті, і не тільки серед публічних людей, але і серед близьких".

Окрім цього, у коментарях з'явилися українські зірки. Актриса Ольга Сумська написала: "Наш захисник! Наша гордість". А співачка Оля Полякова зазначила: "Боже, Віталіку! Я шоковано! Бережи себе, друже! Обов'язково вцілій! Пишаюся, молюся! Будуть концерти! Ще й які! Люблю".

Нагадаємо, нещодавно Козловський показався в окопі. Він вперше продемонстрував своє життя на фронті та пожартував, що у нього "усе по райдеру".

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