Телеведучий розповів про смерть свого дідуся.

Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував в Instagram фотографію свого покійного дідуся і розповів, як він помер.

"Мій дідусь Давид, заступник голови Київського міськвиконкому, тобто, заступник мера Києва. Повішений фашистами у вересні 1941 року в Києві. Могили немає", - написав Дмитро.

"Наше покоління зобов'язане справжню історію передавати дітям і онукам. Світла пам'ять вашому дідові", "Дмитро, було б цікаво побачити відео, в якому ви розповісте про своє родове дерево і про їх діяння", "Співчуваю", "Давид - на честь пророка Давида. Видно, що була хороша людина", - пишуть користувачі мережі.

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Дмитро Гордон - український журналіст, ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона" і засновник однойменного видання.

Також Гордон є володарем двох "Золотих кнопок YouTube" кількість передплатників, яка перевищує мільйон, на його YouTube-каналах "Дмитро Гордон" і "В гостях у Гордона". Крім того, він був депутатом Київської міської ради в період з 2014 по 2016 роки.

За свою журналістську кар'єру Гордон записав понад 1000 інтерв'ю з відомими політиками, артистами, поетами, письменниками, художниками, режисерами, громадськими діячами, спортсменами тощо.

Відомо, що у нього було чотири дружини. Від першого шлюбу у нього є 29-річний син Ростислав, від другого шлюбу - 26-річний син Дмитро, від третього шлюбу - 22-річна дочка Єлизавета і 20-річний син Лев, від четвертого шлюбу з Олесею Бацман - 9-річна дочка Санта, 5-річна дочка Аліса і 2-річна дочка Ліана.

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Автор: Діана Могилєвич