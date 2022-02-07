Пара ведучих опублікували фото з готельного номеру.

Пара українських ведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов, які полетіли до Парижа святкувати п'яту річницю свого весілля, поділилися з шанувальниками серією нових фото.

Ведуча "Світського життя" Осадча опублікувала знімки, де позує на балконі готелю, де зупинилася пара.

"У відсутність подорожей я найбільше сумувала за Парижем і ніби банально звучить, але це моє друге рідне місто і подорожі сюди, як повернення в дитинство", - підписала знімки ведуча.

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"Той випадок, коли могли б не виходити з номера :) але виставки самі себе не подивляться :)", - підписав серію знімків чоловік Осадчої ведучий Юрій Горбунов.

На фото пара позує з келихами шампанського. У коментарях підписники побажали ведучим гарного вечора. "Щастя вам завжди", "Ви просто неймовiрнi. Щастя вам", "Безмежного кохання", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов у вишиванках відзначили Водохреща після повернення з Таїланду.

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