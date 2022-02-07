Ведучі святкують п'ять років подружнього життя / фото УНІАН, Олександр Синиця

Пара українських ведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов, які полетіли до Парижа святкувати п'яту річницю свого весілля, поділилися з шанувальниками серією нових фото.

Ведуча "Світського життя" Осадча опублікувала знімки, де позує на балконі готелю, де зупинилася пара. 

"У відсутність подорожей я найбільше сумувала за Парижем і ніби банально звучить, але це моє друге рідне місто і подорожі сюди, як повернення в дитинство", - підписала знімки ведуча.

Читайте такожДар'я Квіткова похвалилася фігурою в купальнику через півроку після пологів (фото)Вона також розповіла, що на карантині вчила французьку і тепер у Парижі також намагається розмовляти французькою.

Фото Осадча 07 лютого 2022
Фото Осадча 07 лютого 2022
Фото Осадча 07 лютого 2022
Фото Осадча 07 лютого 2022

"Той випадок, коли могли б не виходити з номера :) але виставки самі себе не подивляться :)", - підписав серію знімків чоловік Осадчої ведучий Юрій Горбунов.

Фото Горбунов 07 лютого 2022
Фото Горбунов 07 лютого 2022
Фото Горбунов 07 лютого 2022
Фото Горбунов 07 лютого 2022

На фото пара позує з келихами шампанського. У коментарях підписники побажали ведучим гарного вечора. "Щастя вам завжди", "Ви просто неймовiрнi. Щастя вам", "Безмежного кохання", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов у вишиванках відзначили Водохреща після повернення з Таїланду.

Вас також можуть зацікавити новини: