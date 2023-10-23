Продюсер Олена Мозгова звинуватила співака SHUMEI в порушенні авторських прав. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що артист на своєму концерті виконав пісню її батька "Минає день, минає ніч".
Інцидент виник через те, що права на пісню належать саме Олені, а вона, в свою чергу, не давала дозволу Олегу Шумею на її виконання.
"Прислали відео, запитують, чи давала я права на виконання... По-перше, ні, не давала. Не знаю, хто це, але молодому поколінню видно не говорили, що у кожної пісні є авторські права і для публічного виконання їх потрібно отримати..." – написала Мозгова.
Також вона розкритикувала його вокальні дані. За словами Мозгової, ця пісня не під силу Шумею.
Порушення авторських прав - скандал Козловського і Кондратюка
Більше 10 років тому виник скандал між Козловським і Кондратюком. Продюсер подав позов до суду на екс-підопічного через те, що він на своїх концертах виконував пісні, права на які належать Кондратюку.
Нещодавно стало відомо, що суди між ними тривають досі. Козловський поскаржився, що екс-продюсер забирає частину його військової зарплати. Кондратюк, у свою чергу, назвав артиста неуком.