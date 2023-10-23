Сам артист поки не прокоментував інцидент.

Продюсер Олена Мозгова звинуватила співака SHUMEI в порушенні авторських прав. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що артист на своєму концерті виконав пісню її батька "Минає день, минає ніч".

Інцидент виник через те, що права на пісню належать саме Олені, а вона, в свою чергу, не давала дозволу Олегу Шумею на її виконання.

"Прислали відео, запитують, чи давала я права на виконання... По-перше, ні, не давала. Не знаю, хто це, але молодому поколінню видно не говорили, що у кожної пісні є авторські права і для публічного виконання їх потрібно отримати..." – написала Мозгова.

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Також вона розкритикувала його вокальні дані. За словами Мозгової, ця пісня не під силу Шумею.

Порушення авторських прав - скандал Козловського і Кондратюка

Більше 10 років тому виник скандал між Козловським і Кондратюком. Продюсер подав позов до суду на екс-підопічного через те, що він на своїх концертах виконував пісні, права на які належать Кондратюку.

Нещодавно стало відомо, що суди між ними тривають досі. Козловський поскаржився, що екс-продюсер забирає частину його військової зарплати. Кондратюк, у свою чергу, назвав артиста неуком.

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