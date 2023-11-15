Екс-чоловік Лорак пожартував над російськими журналістами.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу потролив "жовту" пресу. Він показав фотографію, зроблену на кордоні з Україною і написав, що залишає країну.

Потім він уточнив, що повідомив цю інформацію спеціально для недобросовісних російських журналістів, які спекулюють на його турецькому громадянстві і говорять про те, що він свідомо залишив Україну, зробивши вибір на користь своєї батьківщини.

Насправді Мурат не залишив Україну, а навпаки повернувся в країну, де живе вже багато років. Він показав, як вночі їхав по трасі у Києві.

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Крім того, він в черговий раз натякнув на те, що у нього є проблеми в особистому житті.

"Найкраще, що я зробив – це навчився не боротися за того, хто був готовий мене втратити", - написав Мурат.

Швидше за все, у нього дійсно є проблеми у стосунках з другою дружиною Лілією, проте коментувати їх він не хоче.

Нагадаємо, раніше дружина Мурата Налчаджіоглу вийшла в люди без обручки.

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