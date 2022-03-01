Зірки запустили флешмоб на підтримку України в боротьбі з російськими окупантами.

Телеканал 1+1 запустив патріотичний флешмоб "Музична оборона" на підтримку українського народу, який вже шосту добу героїчно бореться з російськими окупантами.

Учасники шоу "Голос країни" телеканалу 1+1 та зірки шоу-бізнесу активно знімають для соцмереж відео, в яких виконують вже відомі або тільки-но написані пісні про війну та гімн України. До флешмобу вже доєдналась учасниця "Голосу країни-12" Лія Меладзе та фіналістка "Голосу країни-11" Галина Куришко та інші. Під відео ставлять хештег #музичнаоборона. Відео будуть опубліковані у соцмережах та на офіційному акаунті "Голосу країни" в YouTube.

Нагадаємо, 12 сезон головного вокального шоу "Голос країни" вийшов під гаслом "Так звучить твоя країни".

Доєднуйтесь до флешмобу, щоб підтримати українців та привернути увагу більшої кількості людей у світі до ситуації в України.

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