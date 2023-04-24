Про смерть Янчишена стало відомо 20 квітня.

Співачка Христина Соловій довела користувачів мережі до сліз. Вона прокоментувала загибель відомого артисту театру опери та балету Ростислава Янчишена, який віддав своє життя, захищаючи нашу країну. Співачка показала, як артист танцював під її чуттєвий хіт "Тримай мене ніжно".

"Боляче зараз дивитися на цей прекрасний танець під мою пісню. На відео артист театру Одеської опери та балету - Ростислав Янчишен. Днями він загинув у війні. Хочу, аби про нього не забули. Хочу, аби весь світ знав! На захист України стає цвіт її нації. Найкращі з людей. І це добре знає ворог. Росіяни продовжують свою криваву розправу вже третє століття поспіль лише за те, що ми є", - написала Соловій.

Вона також зазначила, що росіянам ніколи не вдасться знищити українську душу. Соловій додала, що окупанти не зможуть забрати у нас найголовніше.

Відео дня

"Можна відібрати дім, змусити жити в темряві, можна навіть ціле покоління примусити думати, що у нас один "язик". Але ніколи! Не знищити українську націю й українську культуру. Не вийняти з неї душу!", - додала співачка.

У коментарях користувачі пишуть, що ніколи не пробачать Росії те, що вона забирає життя людей. Фанати визнають, що відео з артистом дійсно викликає сльози, їм боляче усвідомлювати, що Янчишена вже нема.

Загибель артиста Ростислава Янчишена

Нещодавно стало відомо, що на війні загинув соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишин. Про загиблого кажуть, що він був світлою людиною, яка завжди посміхалася.

Артист змінив пуанти на кулемет. Він загинув 19 квітня, за день до свого 32-го дня народження.

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