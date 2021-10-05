Анастасія Оруджова перенесла операцію після невдалою репетиції перед "Танцями з зірками".

Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, яка не змогла взяти участь у шоу "Танці з зірками" через травму, вперше вийшла на сцену після операції. Артистка з'явилася перед публікою на милицях, проте з посмішкою.

Відео з фрагментами виступу Оруджової опублікували у Telegram-каналі "Культурна пральня".

Артистка вийшла на сцену під час зйомок нового концерту "Жіночого кварталу". Оруджова вирішила повертатися до роботи попри травму ноги. Зірка гумористичного шоу спочатку вийшла на сцену на милицях. Глядачі концерту зустріли артистку оплесками, на що вона відповіла теплою посмішкою.

Оруджова віддала милиці асистенту, проте згодом, як можна помітити на відео, вона вже не могла самостійно стояти. Тому зірка "Жіночого кварталу" знову взяла милиці та намагалася пританцьовувати вже на них.

Анастасія Оруджова у "Танцях з зірками" - що відомо:

26 липня стало відомо, що зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова стане учасницею нового сезону "Танців з зірками". Вона прийняла челендж від зірки серіалу "Слід" Олексія Суровцева та передала його капітану команди "Стоянівка" в "Лізі сміху" Івану Люленову.

Вже 6 серпня Оруджова виступила на першому ефірі "Танців з зірками", хоча напередодні вона отримала травму.

В другому ефірі артистка не з'явилася - Оруджова перенесла операцію. На "Танцях з зірками" артистку замінила її колега та подруга Олександра Машлятіна

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Автор: Поліна Кузенко