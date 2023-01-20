Сам президент не зміг відвідати похорон, але там був присутній міністр культури України Олександр Ткаченко.

19 січня в Тбілісі відбувся похорон знаменитого актора і великого друга України Вахтанга Кікабідзе. Проводити його в останню дорогу приїхав міністр культури Олександр Ткаченко.

Він зачитав промову від президента України Володимира Зеленського, а пізніше на своїй сторінці в Facebook опублікував пост.

"Його відданість справі життя, мудрість, невичерпна енергія, доброта були прикладом для всіх. Українці вдячні Вахтангу Кікабідзе за підтримку в боротьбі проти російського агресора. Ім'я Вахтанга Кікабідзе буде вписано в історію України як великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності і суверенітету України. Завжди це будемо пам'ятати і ніколи не забудемо", - написав міністр.

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Він додав, що фраза "Герої не вмирають" стосується і Кікабідзе. Також він сказав, що в Києві планується створення скверу та україно-грузинського фестивалю імені Вахтанга Кікабідзе. Таким чином Україна хоче віддячити акторові за внесок, який він зробив в нашу країну.

Смерть Вахтанга Кікабідзе

Відомо, що останні роки він боровся з хворобою. 15 січня стало відомо про його смерть. В одному з інтерв'ю він навіть говорив, що відчував наближення смерті. Періодично йому ставало так зле, що він був готовий попрощатися з життям, аби не мучитися.

18 січня відбулося прощання з великим грузином. Родичі вирішили прикрасити його труну двома прапорами - українським і грузинським.

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