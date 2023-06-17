Представники артистів вже прокоментували ситуацію.

З'явилися нові подробиці скандалу навколо вечірки з росіянами у Греції, ведучим якої був Володимир Остапчук. Виявилося, що там виступали Вєрка Сердючка та гурт Quest Pistols.

Після того, як у мережу потрапило відео з їхніми виступами, дівчина Остапчука заявила у Stories, що усі українські артисти не знали про те, що на вечірці будуть росіяни. Як повідомляється у Telegram-каналі "Культурна прачечна", представники Сердючки та Quest Pistols вже прокоментували скандал. Також з'ясувалося, що на вечірці виступав російський гурт "Мумий Тролль".

"Це день народження одеситки Юлії (чоловік Андрій, теж одесит, активно допомагає фінансово Україні та ЗСУ (розмовляє українською). Давно не живуть в Україні. Можливо, у вас інформація про її минулий шлюб, ми не в курсі.) Значна частина гонорару за цей виступ передається на потреби ЗСУ. Нас запевнили, що ні серед гостей, ні серед артистів не буде нікого, хто підтримує Путіна та війну проти України. Ведучий українець, були й інші українські артисти. На заході був присутній Ілля Лагутенко, який багато років живе у Лос-Анджелесі, який публічно засудив війну, і жодного разу не порушував закони України поїздками до Криму після 2014 року", - зазначив менеджер Данилка Андрій Уреньов.

У Quest Pistols також заявили, що перед тим, як погодитися виступати на вечірці, вони чітко проговорювали умови. Музиканти казали, що не будуть співати на заході, де будуть росіяни.

"До нас звернулися промоутери з іноземної компанії з запитом, щодо виступу гурту на приватній вечірці на честь Дня народження одеситки Юлії. На етапі перемовин ми досконало перевірили лайн-ап, де були тільки українські артисти з чіткою громадянською позицією. Також нам повідомили, що на вечірці ні в якому разі не будуть присутні гості з РФ, що є для нашого гурту обовʼязковою умовою", - заявив менеджер Quest Pistols Юрій Федоров.

Також він наголосив, що музиканти спілкувалися з гостями та виступали українською мовою. Частину прибутку група обіцяє перерахувати на допомогу людям, що постраждали від російської агресії.

Скандальна вечірка з росіянами - з чого все почалося

Учора стало відомо, що ведучий Володимир Остапчук "засвітився" на вечірці у Греції. Повідомлялося, що серед гостей там були росіяни.

Ведучий вже відреагував на скандал та зазначив, що звільнив свого менеджера, який не з'ясував усі деталі. За словами Остапчука, він не став би погоджуватися на пропозицію провести вечірку, якби знав, хто там буде.

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