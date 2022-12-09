Скандал пов'язаний з колишнім учасником групи EXO-M Крісом Ву.

25 листопада Пекінський Верховний народний суд в Китаї засудив C-Pop-зірку Кріса Ву до 13 років ув'язнення з подальшою депортацією за сексуальні домагання щодо неповнолітніх і за згвалтування. Про це пише корейське видання Koreaboo.

Оскільки музикант - громадянин Канади, то після завершення тюремного терміну Кріса Ву відправлять на батьківщину. У зв'язку з цим в китайських ЗМІ почали обговорювати можливу хімічну кастрацію Ву, оскільки в Канаді дане покарання узаконено щодо сексуальних злочинців.

Повідомляється, що в такому випадку злочинцеві вводять спеціальні препарати для придушення його сексуального бажання.

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Хто такий Кріс Ву

32-річний канадсько-китайський репер, автор пісень, актор, модель. Раніше був солістом відомої південнокорейсько-китайської групи EXO, а також її проекту - групи EXO-M.

Скандал з Крісом Ву

Влітку 2021 року 19-річна мешканка Пекіна публічно розповіла про те, що в 17 років на одній з вечірок Кріс Ву напоїв її і схилив до інтимної близькості. Дівчина заявила, що їй відомі й інші жертви подібної поведінки репера. Після того, як ще кілька дівчат звернулися до правоохоронних органів з аналогічними історіями, Ву затримали.

Нагадаємо, екс-подруга Менсона звинуватила його в зґвалтуванні на зйомках кліпу 15 років тому.

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