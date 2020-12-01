Надя показала фігуру / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в БДСМ-костюмі.
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На фото вона постала в трусиках із завищеною талією, бюстгальтері і чокері. Комплект спідньої білизни прикрашений БДСМ-елементами, такими як ремені і замки. Образ вийшов дуже зухвалим.
Варто відзначити, що у Наді красива фігура, яку було видно в такому "луці". Видно, що дівчина стежить за своїм харчуванням і займається спортом.
Надя показала фігуру / instagram.com/nadyadorofeeva
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