Співачка постала в зухвалому образі.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в БДСМ-костюмі.

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На фото вона постала в трусиках із завищеною талією, бюстгальтері і чокері. Комплект спідньої білизни прикрашений БДСМ-елементами, такими як ремені і замки. Образ вийшов дуже зухвалим.

Варто відзначити, що у Наді красива фігура, яку було видно в такому "луці". Видно, що дівчина стежить за своїм харчуванням і займається спортом.

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Автор: Діана Могилєвич