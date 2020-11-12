Образ білявки дуже личить Дорофєєвій.

Фанати гурту "Время и Стекло" з нетерпінням чекають, коли Надя Дорофєєва представить свою першу сольну роботу.

Читайте такожНадя Дорофєєва в прозорій міні-сукні пообіцяла сюрприз фанатам (фото)

Артистка на своїй сторінці в Instagram вирішила показати шанувальникам відео, ймовірно, зі зйомок нового кліпу.

У кадрах Надя постає білявкою у міні-сукні з металевим топом поверх неї. На відео співачка позує поблизу басейну. Пост виконавиця супроводила лише смайлом у вигляді вогню.

Розпад гурту "Время и Стекло": що відомо

Українські артисти Надя Дорофєєва і Льоша "Позитив" Завгородній підтвердили, що їхній дует "Время и Стекло" припинить існування в цьому році.

За словами Позитива, учасники дуету продовжать свою діяльність окремо.

Український репер Потап, який протягом 10 років був продюсером "Время и Стекло", прокоментував інформацію про розпад групи.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко