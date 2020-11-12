Дорофєєва змінила імідж / Скріншот
Фанати гурту "Время и Стекло" з нетерпінням чекають, коли Надя Дорофєєва представить свою першу сольну роботу.
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Артистка на своїй сторінці в Instagram вирішила показати шанувальникам відео, ймовірно, зі зйомок нового кліпу.
У кадрах Надя постає білявкою у міні-сукні з металевим топом поверх неї. На відео співачка позує поблизу басейну. Пост виконавиця супроводила лише смайлом у вигляді вогню.
Розпад гурту "Время и Стекло": що відомо
- Українські артисти Надя Дорофєєва і Льоша "Позитив" Завгородній підтвердили, що їхній дует "Время и Стекло" припинить існування в цьому році.
- За словами Позитива, учасники дуету продовжать свою діяльність окремо.
- Український репер Потап, який протягом 10 років був продюсером "Время и Стекло", прокоментував інформацію про розпад групи.
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