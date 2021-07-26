Визнаний найкрасивішим чоловіком світу українець несподівано одружився.

Ведучий програми "ЖВЛ" Богдан Юсипчук, який тільки вчора оголосив, що одружується, розкрив інтригу і показав, хто його наречена. Більш того, артист вже зіграв весілля, його дружиною стала Юля "Зайка" Бельченко з "Холостяка".

Весільними фото на своїх сторінках в Instagram поділилися і Юсипчук, і його новоспечена дружина.

Так, володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" показав весільні фото, на якому він позує поруч з Юлею "Зайкою". Для весілля молодята обрали розкішні вбрання: ведучий одягнув чорний смокінг, а зірка "Холостяка" одяглася в білосніжну сукню, прикрашену перлами.

Молодята зберігали інтригу до останнього. Юсипчук показував підготовку, але не говорив, що він готується саме до весілля. Перед урочистою церемонією він зробив нову стрижку, причепурився і тільки потім відкрив завісу таємниці.

Читайте також"Швидко скинула": дружина Віктора Павліка похвалилася стрункою фігурою після пологів (відео)Новоспечена дружина ведучого теж тримала все в секреті. Вона показувала похід до візажиста, де їй зробили гарний макіяж, але про весілля розповіла вже безпосередньо в момент одруження.

Пара чудово виглядає разом: мужній Юсипчук і ніжна Юля "Зайка" гармонійно доповнюють один одного. Разом вони весело сміються і виглядають щасливими. Фанати прийшли в захват від весільних фото молодят і бажають їм тільки щастя та любові.

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Автор: Поліна Кузенко