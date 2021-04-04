Співачка показала нове фото.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram яскравий знімок.

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На фото вона позує в золотистому платті в підлогу. При цьому воно зроблено з глибоким декольте і на одне плече. Одну руку Настя поклала на талію, а другу приклала до голови.

"Вау, просто вау", "Пожежа", "Прекрасна", "Красуня", "Розкішне фото", "Богиня", "Ти така красива", - коментують фото шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич