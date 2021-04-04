Співачка захопила мережу / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram яскравий знімок.
Читайте такожМаша Полякова показала непристойний жест фанатам
На фото вона позує в золотистому платті в підлогу. При цьому воно зроблено з глибоким декольте і на одне плече. Одну руку Настя поклала на талію, а другу приклала до голови.
"Вау, просто вау", "Пожежа", "Прекрасна", "Красуня", "Розкішне фото", "Богиня", "Ти така красива", - коментують фото шанувальники.
Співачка захопила мережу / instagram.com/kamenskux
Інші новини УНІАН:
- Monatik вперше показав обличчя своїх синів (фото, відео)
- Каменських без обручки і з молодим хлопцем спантеличила шанувальників: фото
- Тимчасовий целібат: Джеджула відмовився від сексу
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram