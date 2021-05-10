Співачка боїться висоти після невдалого падіння з парашутом.

Українська співачка Настя Каменських розповіла у своєму Instagram про те, чого боїться найбільше.

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За її словами, після невдалого падіння з парашутом у Насті з'явився страх висоти. Також вона боїться перебувати на глибині.

"У мене, як і у будь-якої людини є страхи. Страх висоти після невдалого падіння з парашутом. Страх бути на глибині, під товщею води, серед невідомості", - написала співачка.

Також вона додала, що найбільше боїться зробити щось неправильно.

"І головний страх, який я найчастіше відчуваю - що у мене щось вийде не ідеально. Саме він забирає у мене величезну кількість сил, енергії, радості і спокою. Ми всі чогось боїмося. Але страхам не можна дозволяти управляти нашим життям і потрібно навчитися їх долати", - додала зірка.

Варто відзначити, що від таких розумних думок Каменських трохи відволікав її зовнішній вигляд на фото. Співачка позувала в сірих міні-шортиках, білій футболці, берцях і капелюсі.

"Ваш талант і краса зможуть побороти будь-який страх", "Дуже красиво", "Чудова", "Красуня", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич