Подружжя святкуватиме Великдень разом.

Наталя Денисенко показала тепле фото зі своїм чоловіком. Актор Андрій Федінчик прибув додому зі служби на свято, щоб побачитися з рідними.

Зворушливий знімок, зроблений в ліжку, Наталя опублікувала в Instagram.

"Тепер виявляється, що я дружина військового. Не бачилися більше 1,5 місяця, за цей час мій чоловік перекваліфікувався і зробив це дуже успішно", - написала актриса в описі до фотографії.

Зазначимо, після початку повномасштабної війни в Україні Наталя зі своїм сином Андрієм виїхала з Києва. Зараз вона знаходиться в Хмельницькому. Її чоловік пішов захищати Батьківщину. Незважаючи на те, що обоє з подружжя досить публічні, деталей служби вони не розкривають з міркувань безпеки.

"Я не можу вам розповісти про службу чоловіка, але він такий крутий і справжній захисник. Я не вірю, що ми всі разом", - розповіла зірка.

Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька розповіла про розграбований окупантами будинок.

Вас також можуть зацікавити новини: