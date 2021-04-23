Дивіться відео з 6:59
Народна артистка України, актриса Наталія Сумська розповіла про складні стосунки з донькою від першого шлюбу - 38-річною Дариною.
Одкровеннями вона поділилася в програмі "Зірковий шлях".
Читайте такожОльга Сумська в ефірі шоу "Ліпсінк баттл" станцювала на пілоні6 років Дарина пропрацювала в ансамблі Державної прикордонної служби України. Але коли вийшла заміж - пішла з роботи.
Три роки тому донька Наталії овдовіла. А всі клопоти з утримання онуки та доньки лягли на плечі Сумської.
"Всі ці проблеми повинна вирішувати я. вона не працює. Просто живе на світі. Вона повністю сподівається, що я їй все надам, всі ці можливості. Це було свого часу й у тата її, він чекав, що його запросять, що йому запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось", - розповіла актриса.
Хто така Наталія Сумська
- Наталія Сумська - актриса Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.
- Найвідоміші ролі в театрі: Дідона ("Енеїда" за Котляревським), Жанна д'Арк ("Біла ворона" Рибчинського), Еліза Дулітл ("Пігмаліон" Шоу), Кайдашиха ("Кайдашева сім'я" Нечуя-Левицького).
- Відомі ролі в кіно: Марія ("Кармелюк"), Наталка ("Наталка Полтавка").
- Вона одружена з народним артистом України Анатолієм Хостікоєвим. У неї двоє дітей - донька Дарина і син В'ячеслав.
- Рідна сестра Наталії - актриса і телеведуча Ольга Сумська.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram