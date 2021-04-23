Всі клопоти з утримання онуки та доньки лягли на плечі Наталії Сумської.

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Народна артистка України, актриса Наталія Сумська розповіла про складні стосунки з донькою від першого шлюбу - 38-річною Дариною.

Одкровеннями вона поділилася в програмі "Зірковий шлях".

Читайте такожОльга Сумська в ефірі шоу "Ліпсінк баттл" станцювала на пілоні6 років Дарина пропрацювала в ансамблі Державної прикордонної служби України. Але коли вийшла заміж - пішла з роботи.

Три роки тому донька Наталії овдовіла. А всі клопоти з утримання онуки та доньки лягли на плечі Сумської.

"Всі ці проблеми повинна вирішувати я. вона не працює. Просто живе на світі. Вона повністю сподівається, що я їй все надам, всі ці можливості. Це було свого часу й у тата її, він чекав, що його запросять, що йому запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось", - розповіла актриса.

Хто така Наталія Сумська

Наталія Сумська - актриса Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Найвідоміші ролі в театрі: Дідона ("Енеїда" за Котляревським), Жанна д'Арк ("Біла ворона" Рибчинського), Еліза Дулітл ("Пігмаліон" Шоу), Кайдашиха ("Кайдашева сім'я" Нечуя-Левицького).

Відомі ролі в кіно: Марія ("Кармелюк"), Наталка ("Наталка Полтавка").

Вона одружена з народним артистом України Анатолієм Хостікоєвим. У неї двоє дітей - донька Дарина і син В'ячеслав.

Рідна сестра Наталії - актриса і телеведуча Ольга Сумська.

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Автор: Ольга Робейко