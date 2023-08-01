Співачка показала архівні кадри з обранцем, на одному з них він, зокрема, позує поруч з Залужним.

Українська співачка Камалія ніжно привітала свого чоловіка-мільярдера з днем народження. Мохаммаду Захуру 1 серпня виповнилося 68 років. І хоча раніше співачка говорила, що планує розлучатися з чоловіком, вона показала, що має до нього теплі почуття.

"Сьогодні святкує свій 68-й день народження неймовірний Захур — людина, яку я цінувала найбільше за останні два десятиліття. Він люблячий чоловік, вірний друг, блискучий учитель, покровитель, наставник, інвестор, радник — список можна продовжувати та продовжувати. А коли народилися наші принцеси, я зрозуміла, він найкращий батько на світі. З того часу, як у лютому 2022 року почалася війна, Захур зарекомендував себе, як непохитний прихильник України, використовуючи свою велику мережу контактів по всьому світу, особливо в Пакистані, щоб допомагати Україні та її народу через наші благодійні організації, як усередині країни, так і за її межами", - написала Камалія в Instagram.

Також співачка показала декілька фото Захура. На одному з них він позував поруч із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Камалія пишається тим, що її обранець допомагає Україні та спілкується з військовими.

Відео дня

Наприкінці свого ніжного привітання співачка написала, що бажає обранцю усього найкращого. Вона наголосила на тому, що її любов не знає меж.

"У цей особливий день я щиро бажаю Захуру міцного здоров'я, любові, подальших успіхів та юнацького духу, який він зберіг у своєму прекрасному віці. Наша любов до тебе, Захур, не знає меж", - додала Камалія.

Втім, співачка так і не пояснила, чи планує вона розлучатися з чоловіком. Фани вже декілька місяців не можуть зрозуміти, що відбувається у родині Камалії.

Камалія та Захур - чи буде розлучення

У квітні цього року співачка заявила, що розлучається з чоловіком-мільярдером. Вони були разом 20 років, проте зараз вирішили піти різними доріжками.

Втім, Камалія продовжила проводити час з чоловіком. Вони часто фотографувалися разом та їздили на відпочинок. Нещодавно співачка хизувалася розкішною відпусткою, у яку вона вирушала разом з обранцем та доньками. Нещодавно ж стало відомо, що Камалія разом з дітьми несподівано повернулася в Україну.

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