Співачка вперше за довгий час привезла дочок на батьківщину.

Українська співачка Камалія поділилася з шанувальниками фотографією, зробленою на тлі "Укрзалізниці". Знаменитість повідомила, що повернулася додому разом зі своїми дітьми - доньками Арабеллою і Мірабеллою.

Відомо, що артистка з дітьми відпочивала в Іспанії, проте після відпустки вирішила привезти їх в Україну, незважаючи на те, що вони навчаються в Лондоні.

"Тато пообіцяв, тато зробив! Як кажуть у нас в Україні: "Ласкаво просимо!"" - підписала знімок Камалія.

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Крім того, співачка неодноразово розповідала, що її діти дуже сумують за Україною і хотіли нарешті потрапити додому. Довгий час батьки не дозволяли їм повертатися в цілях безпеки, проте зараз батько Мохаммад Захур все ж виконав свою обіцянку і привіз дочок додому.

Як відреагували користувачі мережі

"Прекрасна сім'я! Прекрасна Камалія і чудові діти"

"Які ж ви молодці, що знову всі разом"

"Ви найкращі"

"Три чарівні красуні"

"Ви така справжня. Одне задоволення за вами спостерігати"

Нагадаємо, раніше Камалія похвалилася розкішним відпочинком з дітьми та чоловіком-мільярдером.

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