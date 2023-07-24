Українська співачка Камалія поділилася з шанувальниками фотографією, зробленою на тлі "Укрзалізниці". Знаменитість повідомила, що повернулася додому разом зі своїми дітьми - доньками Арабеллою і Мірабеллою.
Відомо, що артистка з дітьми відпочивала в Іспанії, проте після відпустки вирішила привезти їх в Україну, незважаючи на те, що вони навчаються в Лондоні.
"Тато пообіцяв, тато зробив! Як кажуть у нас в Україні: "Ласкаво просимо!"" - підписала знімок Камалія.
Крім того, співачка неодноразово розповідала, що її діти дуже сумують за Україною і хотіли нарешті потрапити додому. Довгий час батьки не дозволяли їм повертатися в цілях безпеки, проте зараз батько Мохаммад Захур все ж виконав свою обіцянку і привіз дочок додому.
Як відреагували користувачі мережі
- "Прекрасна сім'я! Прекрасна Камалія і чудові діти"
- "Які ж ви молодці, що знову всі разом"
- "Ви найкращі"
- "Три чарівні красуні"
- "Ви така справжня. Одне задоволення за вами спостерігати"
Нагадаємо, раніше Камалія похвалилася розкішним відпочинком з дітьми та чоловіком-мільярдером.