Анджеліна Джолі, Аріана Гранде / колаж з фото

Часто жінки прагнуть бути схожими на своїх кумирів. І не тільки харизмою і поведінкою, а й зовнішністю. Так, у світовому шоу-бізнесі є кілька красунь, які володіють ідеальними рисами обличчя.

Белла Хадід

Одна з найкрасивіших жінок світу, модель Белла Хадід володіє овальним обличчям. Б'юті-експерти впевнені, що це ідеальна форма. Можна помітити, що у неї одна брова вище іншої. При цьому це може бути наслідком міміки.

Белла Хадід / instagram.com/bellahadid

Емілі Ратаковскі

Багато шанувальників впевнені, що Емілі вдавалася до пластичних операцій і до послуг косметологів, щоб домогтися ідеального обличчя. Але сама модель постійно спростовує ці чутки, стверджуючи, що вона за природну красу.

Емілі Ратаковскі / instagram.com/emrata

Аріана Гранде

Молода співачка Аріана Гранде володіє кольором шкіри "молочний шоколад", а овальна форма обличчя і великі очі роблять її ще більш яскравою. А завдяки високому хвосту співачка повністю відкриває своє обличчя, роблячи його більш привабливим.

Аріана Гранде / instagram.com/arianagrande

Кім Кардашьян

Цією красунею захоплюються мільйони жінок. Вона володіє яскравою зовнішністю - довге волосся, пухкі губи і котячий погляд. Це те, що робить її зовнішність незабутньою.

Кім Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Анджеліна Джолі

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі визнана найкрасивішою жінкою світу. Хірурги неодноразово відзначали, що її обличчя максимально наближене до "золотого перетину".

Анджеліна Джолі / фото REUTERS

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