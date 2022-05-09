Часто жінки прагнуть бути схожими на своїх кумирів. І не тільки харизмою і поведінкою, а й зовнішністю. Так, у світовому шоу-бізнесі є кілька красунь, які володіють ідеальними рисами обличчя.
Белла Хадід
Одна з найкрасивіших жінок світу, модель Белла Хадід володіє овальним обличчям. Б'юті-експерти впевнені, що це ідеальна форма. Можна помітити, що у неї одна брова вище іншої. При цьому це може бути наслідком міміки.
Емілі Ратаковскі
Багато шанувальників впевнені, що Емілі вдавалася до пластичних операцій і до послуг косметологів, щоб домогтися ідеального обличчя. Але сама модель постійно спростовує ці чутки, стверджуючи, що вона за природну красу.
Аріана Гранде
Молода співачка Аріана Гранде володіє кольором шкіри "молочний шоколад", а овальна форма обличчя і великі очі роблять її ще більш яскравою. А завдяки високому хвосту співачка повністю відкриває своє обличчя, роблячи його більш привабливим.
Кім Кардашьян
Цією красунею захоплюються мільйони жінок. Вона володіє яскравою зовнішністю - довге волосся, пухкі губи і котячий погляд. Це те, що робить її зовнішність незабутньою.
Анджеліна Джолі
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі визнана найкрасивішою жінкою світу. Хірурги неодноразово відзначали, що її обличчя максимально наближене до "золотого перетину".