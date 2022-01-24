Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Соціологічна компанія Gradus склала рейтинг найсексуальніших чоловіків і жінок України. 

На думку жителів країни, першого місця в цьому рейтингу гідні артисти Настя Каменських і Олег Винник.

Настя Каменських та Олег Винник / instagram.com/kamenskux

На другому місці серед найсексуальніших українок з шоу-бізнесу опинилася Оля Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Третє місце посіла співачка Тіна Кароль, яка останнім часом дивує зміною образів.

Тіна Кароль / прес-служба Тіни Кароль

А ось друге місце в списку найсексуальніших чоловіків зайняв хореограф Влад Яма.

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Компанію йому і Олегу Виннику склав гарячий грузин Іраклі Макацарія.

Іраклі Макацарія / instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, раніше чоловіки назвали топ-5 найкрасивіших співачок України.

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