Найсексуальнішими виявилися Настя Каменських і Олег Винник.

Соціологічна компанія Gradus склала рейтинг найсексуальніших чоловіків і жінок України.

На думку жителів країни, першого місця в цьому рейтингу гідні артисти Настя Каменських і Олег Винник.

На другому місці серед найсексуальніших українок з шоу-бізнесу опинилася Оля Полякова.

Третє місце посіла співачка Тіна Кароль, яка останнім часом дивує зміною образів.

А ось друге місце в списку найсексуальніших чоловіків зайняв хореограф Влад Яма.

Компанію йому і Олегу Виннику склав гарячий грузин Іраклі Макацарія.

Нагадаємо, раніше чоловіки назвали топ-5 найкрасивіших співачок України.

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