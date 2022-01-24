Настя Каменських / instagram.com/kamenskux
Соціологічна компанія Gradus склала рейтинг найсексуальніших чоловіків і жінок України.
На думку жителів країни, першого місця в цьому рейтингу гідні артисти Настя Каменських і Олег Винник.
Настя Каменських та Олег Винник / instagram.com/kamenskux
На другому місці серед найсексуальніших українок з шоу-бізнесу опинилася Оля Полякова.
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic
Третє місце посіла співачка Тіна Кароль, яка останнім часом дивує зміною образів.
Тіна Кароль / прес-служба Тіни Кароль
А ось друге місце в списку найсексуальніших чоловіків зайняв хореограф Влад Яма.
Влад Яма / instagram.com/vladyama_official
Компанію йому і Олегу Виннику склав гарячий грузин Іраклі Макацарія.
Іраклі Макацарія / instagram.com/maqatsa
Нагадаємо, раніше чоловіки назвали топ-5 найкрасивіших співачок України.