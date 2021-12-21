Леді Гага / instagram.com/ladygaga

Журнал Vogue за підсумками 2021 року назвав 12 найстильніших жінок зі сфери шоу-бізнесу. У рейтинг потрапили і актриси, і моделі, і співачки. Багато хто з них володіють престижними нагородами такими як "Сезар", "Еммі", "Греммі", "Золотий глобус" і навіть "Оскар".

Попри всі заслуги цих красунь, Vogue в першу чергу звернув увагу на їх стиль. І, дійсно, їх світські виходи гідні наслідування і найвищої оцінки.

12 найстильніших жінок 2021 року:

Супермодель Кейт Мосс

Кейт Мосс / instagram.com/katemosslatest

Співачка Леді Гага

Леді Гага / instagram.com/ladygaga

Зірка "Людини-павука" Зендая

Зендая / instagram.com/zendaya

Співачка Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / instagram.com/dualipa

Співачка Ріанна

Ріанна / instagram.com/badgalriri

Модель Джордан Данн

Джордан Данн / instagram.com/jourdandunn

Зірка "Вона" Ізабель Юппер

Ізабель Юппер / instagram.com/isabelle.huppert

Модель Джемма Чан

Джемма Чан / instagram.com/gemmachan

Актриса Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / instagram.com/angelinajolie

Зірка "Фантастичних тварюк" Зої Кравіц

Зої Кравець / instagram.com/zoeisabellakravitz

Співачка Синтія Еріво

Синтія Еріво / instagram.com/cynthiaerivo

Зірка "Бріджертонів" Нікола Кофлан

Нікола Кофлан / instagram.com/nicolacoughlan

Нагадаємо, як пройшла прем'єра фільму "Людина-павук".

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