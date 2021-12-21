Всього в список щасливиць потрапили 12 жінок.

Журнал Vogue за підсумками 2021 року назвав 12 найстильніших жінок зі сфери шоу-бізнесу. У рейтинг потрапили і актриси, і моделі, і співачки. Багато хто з них володіють престижними нагородами такими як "Сезар", "Еммі", "Греммі", "Золотий глобус" і навіть "Оскар".

Попри всі заслуги цих красунь, Vogue в першу чергу звернув увагу на їх стиль. І, дійсно, їх світські виходи гідні наслідування і найвищої оцінки.

12 найстильніших жінок 2021 року:

Супермодель Кейт Мосс

Співачка Леді Гага

Зірка "Людини-павука" Зендая

Співачка Дуа Ліпа

Співачка Ріанна

Модель Джордан Данн

Зірка "Вона" Ізабель Юппер

Модель Джемма Чан

Актриса Анджеліна Джолі

Зірка "Фантастичних тварюк" Зої Кравіц

Співачка Синтія Еріво

Зірка "Бріджертонів" Нікола Кофлан

Нагадаємо, як пройшла прем'єра фільму "Людина-павук".

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