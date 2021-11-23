Російська співачка хоче приїхати в Одесу, але не може.

Російська співачка Лариса Доліна на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій" поскаржилася, що не може приїхати в Одесу на кладовище до рідних, оскільки внесена в базу "Миротворець".

"Я не можу потрапити в своє місто, в Одесу. Я не можу потрапити на кладовище, де поховані мої мама, тато і бабусі. Одеса мене завжди підживлювала. Це не просто рідне і улюблене місто, це моя душа. Я зараз наполовину живу без душі", - заявила артистка.

Читайте такожОлег Винник скасовує свої концерти в Києві через хворобуЗазначимо, Доліна потрапила в базу "Миротворець" минулого року за відвідування окупованого Криму. Тоді вона відіграла кілька концертів у різних містах, а пізніше дала інтерв'ю виданню mk.ru.

"Наші концерти пройшли в Ялті, Феодосії, Євпаторії, Сімферополі. Ще один невеликий виступ відбувся в Херсонесі. І всі концерти пройшли з грандіозним успіхом! Глядачі надзвичайно тепло зустрічали оркестр і проводжали його щоразу стоячи! Це дорогого коштує! Я вдячна Богу, що він послав мені таку чудову зустріч", - сказала тоді артистка.

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Автор: Діана Могилєвич