Діма Білан визнав, що у нього є проблеми з алкоголем.

Російський артист Діма Білан розповів про те, чи має він проблеми з алкоголем. Співак неодноразово виходив на сцену п'яним і записував нетверезі відео. Виявилося, Білану навіть діагностували алкоголізм.

В інтерв'ю Ксенії Собчак співак зізнався, що проблеми зі спиртними напоями у нього почалися близько чотирьох років тому. Зараз він намагається не зловживати алкоголем, але іноді трапляються зриви.

"Так, я випиваю. Але моє обличчя говорить про те, що я випиваю трохи. Я, на жаль, маю таку проблему, зізнаюся... Я не можу зупинитися, коли випиваю", - розповів Білан.

За словами співака, він любить пити коньяк і запиває його чаєм. Він вже звертався до лікаря і розповідав йому про свою згубну пристрасть. Співакові діагностували третю стадію алкоголізму.

Однак Білан усвідомлює свою проблему і готовий боротися із залежністю. Він стверджує, що знає "ворога" в обличчя і готовий перемагати.

Нагадаємо, зовсім недавно Білан потрапив у черговий скандал через свою любов до алкоголю. Співака присоромили за "п'яний" виступ, а відео з його витівкою стало вірусним.

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