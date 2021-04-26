Актор Ентоні Гопкінс записав відеозвернення після того, як його визнали найкращим актором 2021 року за версією «Оскара» за роль літнього чоловіка з деменцією в драмі Флоріана Зеллера «Батько».
Читайте такожОскар-2021: повний список переможців (фоторепортаж)Ролик він опублікував у своєму Instagram.
За словами актора, він не очікував, що отримає нагороду в 83 роки.
«Я безмежно вдячний Академії. Також Я хочу вшанувати пам'ять Чедвіка Боузмана, який покинув нас дуже рано», - зазначив Хопкінс.
За своєю традицією актор не прийшов на церемонію вручення нагород. Відеоролик він записав, перебуваючи на батьківщині, в Уельсі.
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