За словами ведучої, вона росла в російськомовній родині.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що виросла в російськомовній родині, тому російську мову вважає своєю рідною.

За словами зірки, до приїзду з Криму до Києва вона взагалі не знала українську мову. При цьому зараз вона займається з репетитором, щоб не порушувати мовний закон в медіа.

"Я не забираю у вас вашу рідну мову, і прошу не забороняти мені мою", - додала Єфросиніна.

Також ведуча зазначила, що не вірить у вторгнення Росії в Україну. І поки немає загрози життю і здоров'ю їй і її родині, вони будуть перебувати на території нашої країни.

"Почну з того, що я в це не вірю. Або не відчуваю. Можливо, так працює моя психіка, яка завжди пропонує мені вірити в краще", - підсумувала Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна жорстко "пройшлася" по критикам Аліни Паш.

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