Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що виросла в російськомовній родині, тому російську мову вважає своєю рідною.
За словами зірки, до приїзду з Криму до Києва вона взагалі не знала українську мову. При цьому зараз вона займається з репетитором, щоб не порушувати мовний закон в медіа.
"Я не забираю у вас вашу рідну мову, і прошу не забороняти мені мою", - додала Єфросиніна.
Також ведуча зазначила, що не вірить у вторгнення Росії в Україну. І поки немає загрози життю і здоров'ю їй і її родині, вони будуть перебувати на території нашої країни.
"Почну з того, що я в це не вірю. Або не відчуваю. Можливо, так працює моя психіка, яка завжди пропонує мені вірити в краще", - підсумувала Маша.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна жорстко "пройшлася" по критикам Аліни Паш.