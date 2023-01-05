За словами співачки, те, що зробили невідомі - новий рівень дна.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва поскаржилася на те, що хтось спиляв ялинку, яка багато років росла біля могили її дідуся. Інцидент стався напередодні Нового року.

"Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят на могилі мого дідуся спиляли ялинку, яка росла там більше дванадцяти років! Як мені шкода, що серед нас є такі тв*рюки..." - поділилася Даша у своєму блозі в Twitter.

Як виявилося, це - не поодинокий випадок, який стався на кладовищі в Покровську. Одна з підписниць Астаф'євої розповіла, що подібна ситуація сталася і з могилами її бабусі і дідуся.

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"...ялинка у бабусі і дідуся на кладовищі, я нею намилуватися не могла, такої красуні не знайдеш... Ось ми приїхали на Різдво і ще здалеку все зрозуміли - її немає. Або працівники кладовища знищили, або хтось вкрав і продав, або все разом", - написала дівчина.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва відреагувала на обстріл Києва.

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