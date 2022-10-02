Андрія Данилка часто підозрювали в нетрадиційній орієнтації.

Український артист Андрій Данилко, який став популярним завдяки псевдоніму Вєрки Сердючки, неодноразово викликав суперечки в мережі. А причиною палких суперечок стала ймовірна нетрадиційна орієнтація шоумена, адже в свої 49 років він не одружений.

Так, артисту приписували романи з різними відомими жінками, серед яких і його сценічна мама Інна Білокінь. Втім, чутки про цей роман не підтвердилися. Інна щасливо заміжня і виховує вже дорослу дочку.

Так що ж насправді відбувається в особистому житті Андрія Данилка? Артист неодноразово говорив про те, що начебто і не проти створити свій осередок суспільства, але не зустрів ту саму.

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Звичайно, шанувальники не охоче вірять в ці слова Данилка, продовжуючи переконувати себе та інших користувачів мережі в тому, що Данилко нетрадиційної орієнтації.

Папараці намагалися підловити шоумена на романтичних зустрічах з чоловіками, але їм цього так і не вдалося зробити. Все чисто і прозоро: Данилко любить жінок.

До слова, думка про те, що Данилко - гей, могла з'явитися у глядачів ще й через його епатажний зовнішній вигляд. Адже не кожен чоловік зважитися одягати на сцену колготки, сукні, вставляти кулі в бюстгальтер і носити корону на голові. Втім, саме завдяки такому стилю і таланту артисту вдалося "сколотити" свої статки.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко поділився теплим фото з Лаймою Вайкуле.

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