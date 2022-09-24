Латиська співачка зараз проходить курс лікування.

Відомий український шоумен Андрій Данилко, який полюбився публіці за образ Вєрки Сердючки, опублікував тепле фото з латиською співачкою Лаймою Вайкуле. Зустріч відбулася в Ризі.

Туди Данилко потрапив у рамках благодійного туру на підтримку України. Перед одним з виступів знаменитості зустрілися, поспілкувалися і зробили спільну фотографію. Знімком український шоумен поділився в Instagram-блозі.

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Андрій позує на фото в чорному светрі, чорному пальто і медичній масці. На голові надіта улюблена кепка. Лайма одягнена в темне худі і кепку. Фанати також помітили, що під кепкою у співачки чорна хустка.

У коментарях шанувальники написали масу компліментів улюбленим артистам:

"Дорогі і улюблені обличчя! Нехай Господь збереже і благословить у всьому", "Андрій Михайлович, Ви так класно виглядаєте! Прямо як 20 років тому!", "Є ж у світі адекватні люди!!! Сердючка безсмертна! Андрію, дякую!!!", "Красені ви дорогі! Я заздрю (по-доброму) тим, хто сьогодні буде на вашому концерті. Чарівна Лайма і ви, Андрій, дуже душевні артисти", "Спасибі Лаймі за підтримку рідної України", - написали коментатори.

Лайма Вайкуле зараз: її хвороба і ставлення до війни в Україні

Нещодавно Лайма Вайкуле розповіла, що у неї проблеми зі здоров'ям. Латиська співачка попросила фанів молитися за неї. Попри чутки про рецидив раку, знаменитість не розповіла від чого саме проходить лікування.

Відзначимо, що Вайкуле підтримує Україну. Вона неодноразово виходила на сцену з синьо-жовтим прапором. За словами її чоловіка Андрія Латковського, зірка ще й допомагає постраждалим українцям.

"У нас виступали українці. І в оркестрі у нас українці, і в балеті. Чому нам не підтримати своїх? Ми, крім того, що виступаємо з ними, ще й руку допомоги їм простягаємо. І біженцям допомагаємо", - процитували Латковського росЗМІ.

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