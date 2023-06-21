Актор втратив свідомість, після чого у нього почалися провали в пам'яті.

У РФ терміново госпіталізували актора з фільму "Бій з тінню". Микита Звєрєв впав у судомах і втратив свідомість після вистави.

Крім цього, у актора почалися проблеми з пам'яттю. Коли лікарі привели його до тями, він не пам'ятав, що відіграв спектакль.

"За нашою інформацією, все сталося в магазині, куди Звєрєв зайшов одразу після постановки. Зірка фільмів "Містер нокаут", "Бій з тінню" і "Грозові ворота" знепритомнів і впав у судомах. Лікарі, що прибули на місце, зафіксували у актора короткочасні провали пам'яті - він навіть не міг згадати, чи відіграв спектакль",-повідомляє російський Telegram-канал Mash.

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Відомо, що актор знаходиться в лікарні. Медики вважають, що у Звєрєва перевтома. За даними ЗМІ, актор мало спав і страждав від проблем з тиском. Нині за його станом стежать лікарі, ніяких прогнозів вони не дають.

Що актор Микита Звєрєв говорить про війну

Російський актор, який знімався в серіалах "Єфросинія", "Територія краси", а також у фільмі "Бій з тінню", мовчить про повномасштабну війну. Він не засудив путінський режим.

Ще у 2017 році Звєрєв видав свою позицію. Він знявся в пропагандистському фільмі "Крим", в якому росіяни спробували показати свою версію подій, що почалися у 2014 році. Звєрєв грав одного з "беркутівців". Увесь фільм складається з пропагандистських ідей, якими росіяни намагаються виправдовувати свою агресію.

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