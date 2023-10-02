Разом з нею він відвідав музичну премію.

Український телеведучий Микита Добринін нещодавно відвідав музичну премію Muzvar Awards 2023. На церемонію нагородження він прийшов разом з відомою моделлю і блогеркою Чарою Хорів.

Після того, як вони разом позували перед журналістами, їх запідозрили в романі. Користувачі мережі, побачивши їхні спільні фотографії, відразу ж почали обговорювати їхні романтичні стосунки.

Крім того, Добринін активно коментує фотографії Чари в Instagram. Нещодавно дівчина опублікувала знімок, зроблений біля входу в метро "Театральна" і написала: "Обережно, двері зачиняються".

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У коментарях з'явився Микита. Він з гумором написав: "Не притулятися?" Дівчина відреагувала на це питання усміхненим смайликом.

Чи дійсно між ними роман - невідомо. Однак Хорів не так давно розлучилася з блогером і ведучим Богданом Буше, а Добринін розлучився з блогеркою Дашею Квітковою, з якою перебував у шлюбі три роки.

Нагадаємо, раніше Добринін висловився про розлучення з Квітковою.

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