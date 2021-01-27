Співачка приголомшливо виглядає в свої 73 роки.

Українська співачка Тоня Матвієнко опублікувала в Instagram знімок своєї зіркової мами Ніни Матвієнко.

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На фото Ніна Митрофанівна плаває у воді разом з дитиною. Співачка позує в білому купальнику з блакитними резинками. Варто відзначити, що вигляд у неї дуже щасливий.

"Клас", "Такий відвертий купальник", "Вогонь", - написали фанати.

До слова, сьогодні, 27 січня, Ніни відзначають іменини.

"У вас обох сьогодні іменини, ще раз вітаю я вас з Днем Ніни", - підписала фото дочка Матвієнко.

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Автор: Діана Могилєвич