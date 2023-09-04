За його словами, ведуча намагається транслювати своє прекрасне життя, але насправді це не так.

Телеведуча Маша Єфросиніна неодноразово говорила, що після повномасштабного російського вторгнення у неї виникли проблеми з чоловіком Тимуром Хромаєвим. За її словами, він дуже змінився, тому вона вирішила звернутися за допомогою до психотерапевта, щоб розуміти, як правильно налагодити спілкування з чоловіком-військовим.

Однак оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов вирішив звернути увагу громадськості не тільки на психологічні проблеми у стосунках пари, але і сексуальні.

"Для Маші дуже важливо транслювати себе як успішну бізнес-леді, прекрасну маму, пристрасну жінку. Вона будь-якою ціною буде формувати такий образ, щоб суспільство сприймало її ідеальною. У її баченні це робоча схема, яку можна монетизувати. Це все зрозуміло. Ти викладаєш відео, як пройшов твій день, як ти готуєш синові їжу, як 24 серпня ви дивилися на спалену ворожу техніку в центрі Києва. Але якщо подивитися відео уважно, то можна помітити, як Тимур готував їжу з Марією. У якийсь момент він починає її затискати, лапати, роздягати. Йдуть ось ці дорослі ігри, самі розумієте якого характеру", - говорить Беспалов.

Він вважає, що такий контент зазвичай публікують на інших сайтах з подібною тематикою. Тому у нього виникло питання, з якою метою Єфросиніна опублікувала це відео.

"Від наших пліткарів я почув таку теорію: чим менше у жінки насичене інтимне життя - тим більше вона буде намагатися транслювати соціуму, що у неї все ідеально, немає ніяких проблем. Тобто, йдемо від зворотного: вона показує, що у неї все прекрасно, а насправді все дуже-дуже погано", - додав Богдан.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна з болем розповіла про річницю весілля.

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