Андрій Римарук з болем у серці розповів, що побачив, коли приїхав до Бучі.

З початку повномасштабного вторгнення життя українського актора Андрія Римарука перекинулося з ніг на голову. Він вступив до лав ЗСУ з надією, що незабаром всі атаки окупантів будуть відбиті і все повернеться на круги своя.

Однак він навіть подумати не міг, що російські загарбники можуть влаштувати на Київщині, в тому числі і в його рідній Бучі.

Римарук у програмі ЖВЛ розповів, що росіяни жили у нього вдома і вбивали його сусідів.

"І жили, і вбивали моїх сусідів, що залишилися там. Я в Бучі живу вже більше 20 років і здається, що ти всіх там знаєш в обличчя. І ти дивишся, що ось цю людину ти знав. І їх там в одну купку скинули – хто в пакеті, хто без пакетів. Це було дуже моторошно", - сказав актор.

Андрій Римарук - хто це

Андрій Римарук - український актор, який зіграв головну роль у фільмі "Атлантида". Він розповів, що одна зі сцен картини перегукується з нинішніми подіями.

Сцена, де головний герой повертається додому, була для нього найважчою, адже він розумів, що таке може бути і в житті.

Нагадаємо, в боях під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського академічного театру оперети.

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