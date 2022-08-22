Інцидент стався ще наприкінці 90-х.

Український музикант Олег Скрипка згадав, як одного разу вдарив з ноги путініста Олександра Дугіна, дочку якого днями підірвали в автомобілі.

"Ще до початку військової агресії з боку Росії, наприкінці 90-х, мали місце конфлікти в кулуарах московських нічних клубів. І вже тоді вони закінчилися нашою перемогою. Слава Україні!" - написав Скрипка на своїй сторінці в Facebook.

До цього посту Скрипка прикріпив скріншот матеріалу місцевого ЗМІ, які, до слова, тоді поділяли його позицію.

"У тісній гримерці "Акваторії" українські рок-зірки уважно слухали промову Дугіна, який трактував українців як зрадників Великої Євразії. У повітрі запахло національним розбратом. Олег Скрипка, кутаючись в легке пальтечко попрямував до виходу, і зіткнувся з геополітиком", - йдеться в статті.

Тоді ЗМІ написали, що при зіткненні Дугін обматюкав Скрипку. Реакція українського музиканта була блискавичною. Він мовчки дав йому в щелепу... з ноги.

"Дугін, зустрівши українця, обматюкав його. Той, у відповідь не сказавши ні слова, злетів у повітря і завдав блискучий удар ногою в щелепу росіянина", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше в Підмосков'ї підірвали дочку головного ідеолога "руського міра" в РФ Дугіна. Після такої новини Дугін потрапив до лікарні.

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