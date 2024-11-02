Автора хіта "Люди встречаются" не стало 31 жовтня.

Помер відомий український композитор та поет Олег Жуков. На момент смерті чоловіку було 87 років. Автора пісень, найбільшого відомого за композицією "Люди встречаются", не стало 31 жовтня.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, наразі причину відходу композитора у засвіти тримають у секреті. Відомо лише, що Жуков помер у Білорусі, де жив останні 50 років.

Олег народився у 1937 році в Дніпрі. Ще з дитинства поет цікавився музикою та був дуже творчим. Пізніше він переїхав у Донецьк та почав виступати у місцевих ресторанах. Однак будувати професійну кар'єру Жуков вирішив не в Україні, а в Білорусі. Він переїхав до Мінська у 29-річному віці. Там Олег почав виступати з ансамблем, керівником якого був Віктор Синайський.

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Саме з цього моменту його кар'єра почала стрімко розвиватися і загалом композитор написав понад 300 пісень. У його творчому доробку такі пісні: "Люди встречаются", "Любовь уходит не прощаясь", "Жизнь играет с нами в прятки", "Не гаснут костры".

Жуков також відомий співпрацею з росіянином Юрієм Антоновим. Після смерті в Білорусі в поета залишилася родина. Попри війну, композитор залишився в країні, яка підтримує напад окупантів на Україну та не засудив терор росіян.

Нагадаємо, раніше загинув актор із серіалу "Свати". Максим Шпаковський, який зіграв роль бандита в картині, потрапив в ДТП.

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