Телеведучий Дьомін розповів, хто може замінити Винника на українській сцені.

Український телеведучий Слава Дьомін розповів, що музикант Андрій Кравченко може зайняти місце на сцені замість Олега Винника, який з початку повномасштабного вторгнення відсиджується в Німеччині.

За словами Дьоміна, Кравченко і Винник дуже схожі, а їхні голоси і зовсім складно відрізнити.

"Поки Олег Винник в Німеччині, в Україні з'явився той, хто його замінить. У всякому разі так пишуть під фото і відео співака Андрія Кравченка. Я послухав його пісні і можу погодитися з дівчатами, які пишуть, що співак дуже сильно схожий на Олега Винника. Я навіть коли послухав пісню не відразу зрозумів, що це співає не Олег, а Андрій", - сказав Дьомін в програмі "Слава ПРО".

Хто такий Андрій Кравченко

32-річний Андрій Кравченко народився в Чернігівській області. П'ять років він виступав у фольклорному ансамблі. Після цього Кравченко працював в ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Під час повномасштабного російського вторгнення виступає на благодійних концертах, де збирає гроші на допомогу рідній країні.

Нагадаємо, раніше продюсер Олега Винника заявив, що припинив роботу з музикантом.

Вас також можуть зацікавити новини: