Шоумен розповів, що села біля міста зруйновані практично повністю, а ось обласний центр постраждав не так сильно.

Шоумен Олександр Педан побував у звільненому Херсоні. Враженнями від поїздки він поділився з підписниками.

Телеведучий і блогер розповів, що дуже багато населених пунктів на під'їзді до Херсона практично повністю стерті з лиця землі. У самому Херсоні руйнування значні, але їх набагато менше, ніж в околицях. Ось що ще розповів Педан:

"Якщо говорити про територію, то маленькі села неподалік від Херсона зруйновані на 80-90%. Обласний центр так не постраждав. Сподіваюся, р*шисти не будуть мстити місту. У Херсоні зараз немає світла і води. Фактично, всі живуть на гуманітарній допомозі, яка їм дуже необхідна".

Олександр Педан зазначив, що в місті зараз багато волонтерів, які допомагають у відновленні та забезпеченні місцевих продуктами першої необхідності.

"Хочу зазначити, що насправді зараз дуже потужно працюють і волонтери, і влада. Приміром, Хмельниччина є побратимом Херсонщини, і ось, за вказівкою президента, туди відвозять багато гуманітарного вантажу. Різного! Наприклад, дві фури з цементом поїхали в бік Кривого Рогу, там він потрібен для відновлення будівель", - додав Педан.

Звільнення Херсона: що відомо

11 листопада 2022 року українські військові зайшли до міста Херсон. Цей великий обласний центр перебував в окупації з часів початку повномасштабного вторгнення РФ. Після звільнення там вже побував Володимир Зеленський. Також підтримати херсонців приїхав і Коля Серга з культурним десантом. Артиста "нагородили" кавунами - візитною карткою регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: