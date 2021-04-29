Кравець змінила зачіску / instagram.com/lennykravets
Актриса з "Кварталу 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець оприлюднила в Instagram фотографію, якою шокувала своїх шанувальників.
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Так, вона вирішила попрощатися зі своїм волоссям і коротко підстриглася.
"Привіт! А я підстриглася! Психанула, як то кажуть. Дуже вже захотілося змін! Не виключено, що все це - вплив системи, моїх результатів, ну і весни, звичайно ж", - підписала фото Кравець.
"Ти завжди прекрасна", "Шикарна", "Мінус 10 років за паспортом", "Кайф", "Яка ж ти красива", - пишуть шанувальники в коментарях.
Кравець змінила зачіску / instagram.com/lennykravets
Кравець змінила зачіску / instagram.com/lennykravets
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