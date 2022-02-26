Акторка закликала росіян не мовчати та розповідати людям правду про звірства російської армії в Україні.

Українська актриса і шоувумен з "Кварталу" Олена Кравець зі сльозами на очах звернулася до своїх знайомих і тих, хто грав у КВК з Росії.

Своє відеозвернення зірка опублікувала в Instagram. Знаменитість під час монологу плакала і виглядала дуже втомленою.

Акторка закликала росіян не мовчати та розповідати людям правду про звірства російської армії в Україні.

"КВКшники з Росії! Ви знаєте нашу команду, ви знаєте нашого президента. Ми з вами не раз схрещували шпаги на сценах. Хлопці, дивіться. Сьогодні вже не смішно. Сьогодні гра змінюється щохвилини. Пам'ятайте, коли ми грали в КВН, нам іноді доводилося переписувати "домашку" чи візитку за ніч. Хлопці, ви ще маєте час переписати хід цієї гри. У вас велика багатомільйонна аудиторія. Ви класно вигадуєте. Хлопці, придумайте щось. Ви талановиті люди, вам вистачить мізків. Придумайте що-небудь, щоб ця гра не закінчилася погано. Насамперед для вас. Тому що все до того йде. Повірте, ми вистоїмо. Але з вами в ігри більше не гратимемо ніколи. Хлопці, вмикайтеся. Ми бачимо вашу підтримку, бачимо все, що ви робите. Хлопці, тут гинуть люди, мирні люди, наші з вами глядачі. Будь ласка, розповідайте правду, розповідайте всім тим вашим мерзотникам, які думають, що тут якась визвольна операція. Чуваки, будь ласка, увімкніться! Вас дуже багато. Але нам усім зараз взагалі не до сміху. Пацани, давайте, будь ласка", - закликала Кравець.

При цьому Кравець у пості відзначила таких російських зірок шоу-бізнесу: Гаріка Харламова, Івана Урганта, Семена Слєпакова, Гаріка Мартіросяна та інших.

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