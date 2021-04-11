Актриса стала учасницею шоу.

Українська актриса Ольга Сумська взяла участь у розважальному шоу "Ліпсінк баттл".

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Вона повинна була спародіювати Дженніфер Лопес і виступити з піснею On The Floor. На сцену Сумська вийшла в боді з дощиком, потім піднялася на пілон і навіть потрясла сідницями.

Чоловік актриси Віталій Борисюк висловив захоплення танцями Ольги.

"Це краще, ніж рольові ігри", - сказав він.

Ліпсінк баттл: що відомо

"Lip Sync Battle" - це шоу Зоряних пародій, яке вже встигло стати хітом в більш ніж 10 країнах світу.

Вас чекає феєричне шоу-пародій, де відомі люди перевтілюються в зірок шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять все. Головне завдання зірок-максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проекту розіб'ються на пари і влаштують між собою запеклий баттл за звання кращого пародиста.

Боротьба зірок, а також яскраві костюми і декорації нікого не залишать байдужими і гарантовано піднімуть настрій глядачам.

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Автор: Діана Могилєвич