Подружжя пригадало, як одружувались вперше 25 років тому - святкування відбувалось вдома у Віталія.

Відоме зіркове подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка нещодавно влаштували собі друге весілля після 25 років шлюбу. Вони розповіли подробиці свята.

Читайте також"Просто живе на світі": Наталія Сумська розповіла, що змушена утримувати 38-річну доньку (відео)Пара поділилася ексклюзивними деталями святкування у програмі "Світське життя".

За словами Ольги, їхнє перше весілля було дуже скромним, тому друге вони зробили гучнішим. Віталій додав, що вони ще планують повінчатися.

"До речі, щоб не жити в гріху, ми вирішили повінчатися. Навіть планували сьогодні, але по суботах вівторках і четвергах не вінчають", - зазначив актор.

Також Ольга розповіла, як обирала сукню, в якій з’явилася на другому весіллі. Лише одягнувши таку, що викликала блиск в очах чоловіка, вона зупинила на ній вибір.

Особисте життя Ольги Сумської

Першим чоловіком Ольги Сумської став актор Євген Паперний, в шлюбі з яким народилася донька Тоня. Та подружжя розлучилося.

Ольга Сумська познайомилася зі своїм другим чоловіком Віталієм Борисюком на знімальному майданчику. Пара вже понад двадцять років разом, у них є спільна донька Аня.

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Автор: Ольга Робейко