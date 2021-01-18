Співачка відпочиває з сім'єю на Мальдівах.

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram нову фотографію з відпочинку на Мальдівах.

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На знімку вона позує в темному роздільному купальнику. Завдяки такому пляжному образу видно ідеальну фігуру Полякової. Варто відзначити, що Полякова володарка довгих і струнких ніжок. Волосся співачка розпустила, і вони красиво розвіювалися.

Цікаво, що такі фото Оля запостила на честь свого дня народження. Сьогодні, 18 січня, співачці виповнився 41 рік.

"Спасибі!!! За теплий день, за сім'ю, за дітей здорових, живих батьків, кар'єру, друзів, вдячних глядачів, розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити по світу, дивитися в очі коханих! За все спасибі! Робимо що робиться, а хай буде, що буде! Спасибі всім! З днем народження мене", - написала Оля.

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Автор: Діана Могилєвич